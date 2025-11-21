¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£º£²ó¤Ï¡¦»³²¼¶¬¡¦¥­¥à¡¦¥Ç¥ó¥×¥Õ¥ê¥ó¥°¡Ö¥­¥Ã¥«¡¼¡×¾åµ­¤Î2Ì¾¤¬¡Ø¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢þ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Ö¥­¥Ã¥«¡¼¡×¢þ»³²¼¶¬»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëFC¥Ð¥µ¥é¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä(¥É¥¤¥Ä6Éô )²ñÄ¹1.FSV¥Þ¥¤¥ó¥Ä05(¥É¥¤¥Ä2Éô/½÷»Ò) ´ÆÆÄ¢þ¥­¥à¡¦¥Ç¥ó¥×¥Õ¥ê¥ó¥°»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¤¥Ä»ï¡Ø¥­¥Ã¥«¡¼¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤ÎÊÔ½¸¼ÔMr. Yamashita¡Çs comments reflect his pe