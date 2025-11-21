º£½µ¤Ï¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿G1¡¦¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤ÎÀË¤·¤¤2Ãå¤Ç¡¢À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ï´û¤Ë¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÎòÀï¤Î¸ÅÇÏÀª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¶¯Îõ¤ÊÁê¼ê´Ø·¸¡£¤ä¤äÉúÊ¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥®¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤È¥ê¥º¥à¡£¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤ËÃÆ¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥¿¥«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÚÉðË­Æüµ­¡Ûº£½µ¤âµþÅÔ