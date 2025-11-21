結婚するうえでお金の価値観が合うかどうかは大事な要素の一つとも言えますよね。今回紹介する漫画は、義実家からの度重なるお金の無心がきっかけとなり、最終的に離婚することになってしまった、ある夫婦を描いた漫画エッセーです。妹に簡単にお金を貸してしまう夫・ヨシと、そんなヨシと義実家をおかしいと感じている妻・アイコ。金銭感覚のずれについて考えさせられる『義実家からお金の無心をされた話』の見どころをご紹