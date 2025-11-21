巨人・村田善則バッテリーチーフコーチが２１日、東京ドームで行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に出席した。村田コーチは佐世保実業から９２年ドラフト５位で巨人に入団。松井秀喜氏と同期同学年で、長嶋さんの第２次政権１年目がルーキーイヤーだった。「（この日が）ドラフトの日からちょうど３３年だなと。この世界に来ることになったのが長嶋さんの２次政権の最初だったので、感謝しかないですし、