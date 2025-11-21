音楽とファッションを融合させたWurtSとCA4LAのコラボアイテムが登場！2025年11月28日(金)より、日本国内・台湾のCA4LA直営店(アウトレット除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売されます♡象徴的な目出し帽のフォルムをタウンユース向けにアレンジしたツバ付きニットキャップは、Black・OffWhiteの2色展開で税込11,550円。日常に遊び心を添えてくれる一品です♪ 目出し帽を日常向けに再解釈