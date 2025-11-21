私はトモカ。小学生の娘が2人います。物静かなマイ（小6）と社交的なユキ（小3）です。マイは交友関係が狭いタイプ。私が声をかけても、積極的に友だちを作ろうとする様子はありません。来年は中学生になるというのに、このままでは、マイが孤立してしまうのではないかと心配です。ただ夫からは、マイ自身が困っていないならムリをしなくていいのではと言われました。いったん不安になると、口出しが止められなくなる私。これって