Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£µÁÉã¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥ß¥Á¥ª¡£¶µ°é·¸¤Î²£ÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥È¥³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥µ¥È¥³¤Ï²£ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ°ÍÉ¤·¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¡£¢£¥µ¥È¥³¤È²£ÅÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ä¢£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï½çÄ´¢£¤¢¤ëÃËÀ­¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»×ÏÇ¤¬¸òºø¡©¢£²£ÅÄ¤¬ÁÀ¤¦ÃËÀ­¤È¤Ï¡©¥µ¥È¥³¤¬ÀÎ¡¢Éã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¡¢²£ÅÄ¤Î¶µ°é·¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤­¡¢½çÄ´¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²£ÅÄ¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È