ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが２１日、公式サイトを更新。所属する８人組グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの番組出演時に不適切な言動があったとして謝罪した。サイトではメンバー全員の署名を入れた謝罪文を掲載。「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」「メンバー８名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいて