2020年に発売されたゲーム「コマンド＆コンカー：レッドアラート2」をブラウザでプレイできるようにするファンメイドのゲームクライアント「Chrono Divide」が登場しています。Red Alert 2: Chrono Dividehttps://chronodivide.com/Chrono Divideは、ファンによるプロジェクトであり、「コマンド＆コンカー」シリーズの一作品「レッドアラート2」を再現しています。すべてウェブブラウザ上で動作するのが特徴で、追加のプラグイン