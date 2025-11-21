Íè½µ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤Î¹­Åç¤È¿À¸Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆüÃæÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç25Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÀ®ÅÔÍÖ¾ë¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Î»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢½Å·Ä¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤¬´ÑÀï¼Ô¤äºßÎ±Ë®¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®¶¸Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥á