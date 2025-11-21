2025年12月25日に、結成15年目を迎えるDISH//。様々な紆余曲折を経て、自分たちの信じ続ける道を歩み続けてきた彼らにとって、この1年はひとつの総括に向けて軌跡をたどった年になったのではないだろうか。矢部昌暉の活動再開後初ライブとなった『DISH// ARENA TOUR 2024-2025「群青飛行」』、初の「皿組GOLD」会員限定ツアーとなった『DISH// FC TOUR 2025 「愛してるぜベイベー//」』、3年ぶりにコニファーフォレストでの野外ラ