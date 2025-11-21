¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¼ç¿Í¸ø¡¦Èþºé¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹â³ØÎò¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¡ÖÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦µß¤¤¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£Èþºé¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èþºé¤ÏÂ©»Ò¤òÌ¾ÌçÃæ³Ø¤ØÆþ³Ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤Ê¶µ°é¥Þ¥Þ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÂ©»Ò¤ËÂ÷¤·¤¿Èþºé¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤ØË½Áö¡£ÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÄÉ×¤Þ¤ÇÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£É×¤Ë¡Ö°äÅÁ»Ò¤µ¤¨¤â