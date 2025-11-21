２０日のフジテレビ「トークィーンズ」には、映画監督の福田雄一がゲスト出演した。日本を代表するコメディ監督として数々のヒット作を生み出してきた福田監督だが、キャスティングはすべて妻が決定しているという。原作ものをやるときは、役と起用する俳優の写真を妻に送って許可を取るのがルーティン。「すべての役を送る」と全幅の信頼を明かした。妻が起用助言し、大ブレークした最大の人物がムロツヨシだと説明。福田監