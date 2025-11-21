FROGMANと花奈澪がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMで放送中の「鷹の爪団の人工知能ちょっと来い！〜AIを使って世界征服じゃ！〜」。AIのエキスパートや、クリエイター、アーティストなどをゲストに迎え、エンターテインメントにおけるAIの面白さや可能性を掘り下げていく番組です。今回の放送は、ゲストに京都芸術大学附属高等学校・じぶんみらい科で教員を務める野中孝利先生が登場。教育現場においてどのようにAIを活用して