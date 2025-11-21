山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。11月17日（月）の放送は、声優・アーティストの花澤香菜さんが登場！ ここでは、花澤さんが主人公・シャオヘイ役を務めている現在公開中の映画「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」について伺いました。（左から）パーソナリティの山崎怜奈、花澤香菜さん◆“猫の鳴き声”も担