笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月15日（土）の放送は、10月21日（火）に開催された「DIGITAL VORN Conference 2025」内でおこなわれた学生ピッチコンテスト「VORN Challenge」に注目。登壇した4チームの代表者をゲス