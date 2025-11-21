阪神は２１日、都内でドラフト１位の創価大・立石正広内野手と契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。世代ナンバーワン野手とも評される右の大型スラッガーは「２ケタ本塁打を目指して頑張りたい」と力を込めた。身長１８０センチ、８６キロの恵まれた体格を持ち、大学リーグ戦では通算１５本塁打。今春のリーグ戦では５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰに輝いた。大学生活