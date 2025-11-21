»ÍÀî¾Ê²í°Â»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼²í°ÂÊËÊö¶®´ðÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¥Ñ¥ó¥À¡£¡Ê£¹·î£²£¶Æü»£±Æ¡¢À®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿£Ð£á£î£ä£á£³£¶£µÄó¶¡¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ11·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÎÓ¶È¡¦Áð¸¶¶É¤ÎÎ­¹ñ¹¿¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤³¤¯¤³¤¦¡Ë¶ÉÄ¹¤Ï21Æü¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¥ó¥À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Âç²ñ¡×¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î»ô°é¿ô¤¬808Æ¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÄÂÎ·²¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£