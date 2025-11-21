2025年11月8日（土）に行われた「JAXA筑波宇宙センター特別公開2025」で、ラジオ日本の宇宙番組『ディープな宇宙をつまみぐい深夜に咲いた花が実を結びましたスペシャル』の公開収録が実施されました。特別公開の会場で交わされた“ディープな宇宙トーク”の模様が、特別番組として、11月23日（日）深夜25時30分（※24日1時30分）からラジオ日本でオンエアされます。特別公開の会場で“ディープな宇宙トーク”を収録公開収録の舞