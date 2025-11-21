◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（２１日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）プロ４年目の小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は７５と崩し、通算６オーバーの７８位で予選落ちした。メルセデス・ランクは前週時点で６７位に沈み、昨年初めて手にしたシード権を喪失した。小林は今夏前から座骨神経痛と手首痛を抱え、ドライバーの飛距離が３０ヤード近く落ちるなど苦しみ、「去年