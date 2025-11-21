好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」（2025年7月発売）をゲットするチャンスです。バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」は2025年9月7日以降、毎週日曜日に"抽選販売"を実施しています。次回の抽選販売日は、11月22日（土）＆23日（日）です。今回は、新商品の発売日である"土曜日"にも実施されますよ。