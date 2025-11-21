警察車両の赤色灯21日午前8時25分ごろ、千葉県市原市の「市原ぞうの国」で「男性がゾウに踏まれ頭に打撲を負い意識がない」と同僚の女性から119番があった。市原署によると、男性はタイ国籍の飼育員サランガム・タワンさん（30）＝同市＝で、搬送先の病院で死亡が確認された。署によると、サランガムさんは雌のアジアゾウ1頭がいる鉄製のおり内で、1人でふんの処理をしていた。ゾウの鳴き声を聞いた職員が駆け付けた。額部分に