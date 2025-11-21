大分市佐賀関で起きた大規模な火災では約170棟が焼け、多くの人たちが避難を余儀なくされています。 21日、火災現場の近くを訪れた女性。「鎮圧状態」と聞き、自宅に帰れると思いやってきましたが、規制が続いていて中に入ることは出来ませんでした。 ◆被災した女性「本当に（家が）無くなっているか確認したくて行ったが、入られないって言うから。やっぱり見たいでしょ。自分の家が焼けてるか、完全に見てないから。甥っ子姪