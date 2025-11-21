BTSのJINによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、2026年1月2日より全国公開することが決定。ポスタービジュアルが公開された。【写真】ファンが選んだ衣装で…制服姿も披露したBTS・JIN自身初のソロファンコンサートツアーである『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、JINがBTS公式YouTubeチャンネルで展開したオリジナルコンテンツ「Run Jin」のスピンオフ