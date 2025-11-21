広汽トヨタ自動車の文大力副社長は11月21日、2025広州モーターショーで、「2026年は年間80万台の生産と販売を計画し、新エネルギー車の比率を大幅に向上させ、2027年までに10％以上の販売増加を実現し、2028年には年間100万台規模の生産と販売に向けて全面的にラストスパートをかける」と述べました。広汽トヨタの新しいインテリジェント電気自動車・セダンの「謁智7」が広州モーターショーで正式にローンチされました。@