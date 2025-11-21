福島県商工信用組合（同県郡山市）は21日、元職員の男性が、無断で顧客名義の口座を開設して不正融資し、一部を取引先に貸し付けていたと発表した。当時の経営陣は不正を把握しながら隠蔽していた。不正があった資金の累計額は約2744万円だった。同組合によると、元職員は2016年1〜7月、不正開設した5口座に計1140万円を融資。うち2口座から300万円を取引先に貸し付けていた。内部で発覚後、組合は流出した資金を全額回収し、