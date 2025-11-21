V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が20日（木）、谷口沙弥（25）が新たに入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 谷口は京都出身のオポジット兼アウトサイドヒッターで、スピードを活かした攻撃が持ち味の選手。京都橘大学を卒業後、2023年に倉敷アブレイズに入団すると2シーズンの間プレーをしていた。2024-25シーズンは28試合にベンチ入りし、229得点