芦田愛菜（21）が21日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演のアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）初日舞台あいさつに登壇。自ら歌唱したエンディングテーマ「果てしなき」について聞かれ「すごく体当たりで演じて…歌はスカーレットの気持ちになりきって、物語を締めくくれて良かった」と胸を張った。一方、共演の岡田将生（36）も劇中でオリジナル曲を歌唱しているが、役所広司（69）から「岡田君の歌もうま