グラビアアイドルの福井梨莉華（20）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年11月20日発売号に登場した。 【写真】これぞド迫力！ほぼあふれ出てます 今年だけで計4度目の「週チャン」登場となった福井。今回は圧倒的なグラマラスボディをド迫力のA3判で刷り上げた「福井梨莉華カレンダーブック2026」の発売日（11月21日発売）にあわせたコラボ出演となった。 誌面では、同カレンダーでは未