体調不良のため15日の愛知公演が中止となっていた歌手の長渕剛さん（69）。長渕さんが『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』と診断されたことが21日、公式サイトで報告されました。公式サイトでは「15日に、名古屋市内の医療機関にて緊急処置を受け、翌日16日のライブ公演2日目に挑みました。その後、東京へ帰京後に改めて精密検査を実施いたしました。その結果、『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』と診断されました。本疾