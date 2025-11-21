11·î21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¤Ë¡¢²¬ÅÄ¾­À¸¤¬½Ð±é¡£Æ±Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û²¬ÅÄ¾­À¸¡¢¹âÈª½¼´õ¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª³Ú¤·¤²É×ÉØSHOT¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¡×¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÊÔ¤ÎÀ¼Í¥¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ