½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤¦¤á¤­¤¿¹­¾ì¤ÎÆÃÀß¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ö¤Ä¤ë¤ó¤Ä¤ë¤ó¡×¡Ê22Æü¡Á26Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥ê¥ó¥¯³«¤­¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤Ï¾å²¼¥Ç¥Ë¥à¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥ê¥ó¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¹±Îã¤Î½é³ê¤ê¤òÈäÏª¡£±éµ»Ãæ¤Ï´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¼êÇï»Ò¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅÔ»Ô·¿²¾Àß¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ö¤Ä¤ë¤ó¤Ä¤ë¤ó¡×¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¡£¡Öº£Ç¯¤â