²Î¼ê¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö·î¤Î¤³¤ª¤ê¡×¡ÊÆ²Ìî¥¢¥­¥Î¥ê´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ»Ò¤¬¤¢¤ë¼Ì¿¿²È¡¦ËÌÂ¼Îµ¼¡¡Êº£°æ¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¾®½Õ¡Ê½÷Í¥¤¹¤ß¤ì¡Ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¢9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£»£±Æ¤Ï»¥ËÚ¤Ç6Æü¤Û¤É¤ÎÃ»´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¥ËÚ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÅìµþ¤Ç1