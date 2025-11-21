¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØFICHAJES¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë