º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤­¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤éÍ£°ì¤ÎÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿U-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡£¤³¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ïº£µ¨Àä¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°9»î¹ç¤Ç¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï108Ê¬¤Î¤ß¡£¤³¤Î2¥«·î´Ö¤Ç¾õ¶·¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ