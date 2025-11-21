「0日婚」【漫画】本編を読むSNSやブログを中心にエッセイ漫画を公開しているReina( @Reina770)さん。自身の体験談をもとに描かれた「0日婚」を投稿して注目を集めている。本作はリゾートバイトでヤマトさんとの出会いをきっかけに、元カノに邪魔されながらも2人は結ばれるというエピソードだ。コミカルで親しみやすい雰囲気がなんとも魅力的で、婚活中の人ならぜひ読みたい作品だ。本作を描いた理由や元カノの存在などについて、