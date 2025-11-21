「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、11月21日〜12月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）話を聞く姿勢がかなり好印象◎夢や理想を語りたい気分なので、話を聞く姿勢がかなり好印象につながります。彼の“語りたい欲求を満たしてあげて。