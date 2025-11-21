話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆将来を見据えた相手と関係を深めるのが◎真剣モードのラブ運。軽いノリよりもちゃんとした関係を求める時期です。フリーの人は、大きな目標を持った、自信たっぷりの人に惹かれそう