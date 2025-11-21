＜大相撲十一月場所＞◇十三日目◇21日◇福岡・福岡国際センター【映像】観客を守った力士「実際の様子」前頭十六枚目・欧勝海（鳴戸）が前頭十二枚目・友風（中村）を押し出しで下した一番で、館内騒然のアクシデントが発生。敗れた友風がカメラマンと激突、視聴者から「え？？」「カメラ壊れたか」と驚きの声が上がったほか、元力士の解説者が「僕も何回も…」と裏話を明かす一幕があった。立ち合い鋭く突いていった欧勝海。