大人気漫画「孤独のグルメ」の原作者・久住昌之氏が２１日、Ｘを更新。今年もテレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」が大みそかに放送されることが発表されたが、５年ぶりの生放送パートがあることに率直な思いをつぶやいた。今年もテレ東の掉尾を飾ることが発表された「孤独のグルメ」。今年で９年連続の大みそか放送で、５年ぶりの生放送パートが盛り込まれる。生放送は１７年の成田山、１８年の柴又、２０年の横須賀があったが