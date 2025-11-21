話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆男友だちと恋愛に発展する予感！友情ベースの恋がじわじわ進みそう。まずは「好きかどうか」より「話していて楽しいか」「価値観があうか」が大事です。フリーの人は、共通の趣