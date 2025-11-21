「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（２１日、徳山）１号艇の関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が、インからコンマ０７の快Ｓを決めて圧逃。馬場貴也（滋賀）、峰竜太（佐賀）ら強敵を退け、２０２４年９月の桐生・ヤングダービー以来となる５回目のＧ１制覇を飾った。通算では１７回目。２着には小池修平（大阪）、３着には入海馨（岡山）が入った。「ふがいないレースも多くて…。こみ上げるものがありました」−。長いト