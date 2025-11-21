話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆会話の波長があう彼が恋人候補かも今期は「きみにならなんでも話せる」と思わせる会話力がキーポイント。フリーの人は、話のテンポがあう人、趣味が似ている人に注目してみて。