話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆予想外の相手と急接近の予感懐かしさや安心感よりも、戸惑いに近いドキドキが恋のサインかも。フリーの人は、これまであまり接点のなかったタイプが恋人候補の可能性大！先入観