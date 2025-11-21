»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ç1¿Í¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Æ£¸¶³Ù¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö²¼»³Ãæ¤ËÌó50£íÀè¤Ç¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç²¼»³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿»³³Ù·ÙÈ÷Ââ2¿Í¤¬¹çÎ®¤·¤Æ²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¥¯¥Þ¤ÎÂç¤­¤µ¤Ï1£í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿