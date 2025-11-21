ºÇ¹âºÛ¤Ç°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿À¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤Î°ú¤­²¼¤²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï21Æü¡¢°ú¤­²¼¤²´ð½à¤ò²þÄê¤·Ä¾¤·¡¢Åö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤Ëº¹³ÛÊ¬¤òÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤¬¤³¤È¤·6·î¡¢¹ñ¤¬2013Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤ò°ú¤­²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï21Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐ±þºö¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬°ãË¡¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç°ú¤­²¼¤²´ð½à¤ò²þÄê¤·Ä¾¤·¡¢Åö»þ¤Î¼õµë¼Ô¤Ëº¹³ÛÊ¬¤òÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò