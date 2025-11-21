滇越鉄道は雲南省昆明とベトナムのハイフォンを結んでいる。雲南省紅河ハニ族イ自治州蒙自市にある同鉄道の碧色寨駅には大勢の観光客が訪れている。中国新聞網が伝えた。滇越鉄道は1910年に開通し、碧色寨駅は同鉄道のハブ的な役割を果たす主要駅の一つとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）