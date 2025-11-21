中国のロボットメーカー「智元機器人（アジボット）」の人型ロボット「遠征A2」が11月20日、106．286キロを歩いて「人型ロボットの歩行距離最長記録」としてギネス世界記録に登録されました。中国東部の江蘇省蘇州市から上海市まで行われた今回の歩行チャレンジにより、2足歩行ロボットの持久力と安定性に対する業界の認識が一新されました。今回の歩行チャレンジでロボットは単純な直線歩行ではなく、歩道のレンガの隙間や緩やか