テレビアニメ『パワーパフ ガールズ』の公式グッズがそろうポップアップストア「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」が、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間、東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKで開催される。【写真】先行発売の「エコバッグ」は全5柄！キュートなグッズ一覧■新作グッズが続々登場今回開催される「The Powerpuff Girls POPUP STORE 『ガールズの休日』」は、ガールズたちの大きな風船が