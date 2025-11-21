¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê13ÆüÌÜ¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê¼óÇ±¤ê¡Ë»â»Ê¡Ê21Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÀ¾Á°Æ¬16ËçÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº´ÅÄ¤Î³¤¡Ê38¡Ë¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡¢¶­ÀîÉô²°¡á¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼óÇ±¤ê¤ò·è¤á¤Æ4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áê¼ê¤ËÆóËÜ¤òº¹¤µ¤ì¤Æ²û¤ËÆþ¤é¤ì¡ÖÂÎ¤¬¿­¤Ó¤­¤ê¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¡¢¿¶¤ê¤Û¤É¤³¤¦¤È¡×Î¾ÏÓ¤Ç¼ó¤ò´¬¤¯¤ÈÇ±¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤¬Êø¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥é¥Ã¥­¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼óÇ±¤ê¤Ïº£¾ì½ê¤Î4ÆüÌÜ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶ÌÏÉ¤¬